Vendas do comércio de Caxias do Sul caem 8,71% em 2021

As vendas de Natal ajudaram nos números registrados no mês de dezembro no varejo caxiense. A movimentação nas ruas, shoppings e lojas de bairros resultou em um aumento de 5,57% na comercialização em relação ao mês de novembro. Mesmo com o desempenho positivo, o acumulado do ano ainda registrou queda de 8,71%, puxada pela inflação ao longo de 2021.

Os dados fazem parte do Termômetro de Vendas da CDL Caxias, e foram divulgados pela entidade na tarde desta quinta-feira (10), em coletiva de imprensa junto à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), quando também foram apresentados os índices do mês de novembro.

O assessor de economia e estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness, explica que a movimentação registrada nos meses de novembro e dezembro, catapultada por datas comemorativas como a Black Friday e o Natal, contribuiu para que as perdas ao longo do ano fossem diluídas.

“Para 2022 os desafios devem ser ainda maiores. O que todos desejam é superar a pandemia de Covid-19 e encerrar de uma vez por todas os seus efeitos negativos na vida das pessoas e na economia. Além disso, teremos um ano de eleição, e isso por si só já representa tensão. Esse movimento pode refletir na retomada do crescimento ou em mais um ano de estagnação. O comércio caxiense já deu sinais de recuperação em 2021 e a tendência é de números ainda melhores nos primeiros meses deste ano”, projeta.

O gerente Administrativo Financeiro da CDL Caxias, Carlos Alberto Cervieri, concorda com a observação do economista e vai além. Segundo ele, os resultados das últimas pesquisas de intenção de compras realizadas pela entidade mostram que tanto consumidores como os lojistas se sentem mais seguros e otimistas com relação ao cenário para 2022.

“A continuidade do atendimento presencial pelo lojista e o retorno da grande maioria das atividades econômicas acabaram fazendo com que o consumo fosse maior em relação ao primeiro ano da pandemia. No último levantamento que fizemos, sobre a venda de materiais escolares, diversos segmentos relataram que são influenciados diretamente por essa retomada, como é caso das empresas de transporte, de uniformes e materiais escolares. Outro aspecto que tem aparecido de forma bastante incisiva é o uso de ferramentas para venda on-line”, contextualiza.

Ramos duro e mole crescem no mês e apresentam resultados distintos no ano

O desempenho de vendas nos ramos duro e mole também foi positivo. No ramo duro, a variação entre dezembro e novembro de 2021 foi de alta de 5,27%, com resultado positivo em todos os segmentos. Eletrodomésticos, Móveis e Bazar expandiram 8,37%, seguidos por Material de Construção, com 6,88%; Automóveis, Caminhões e Autopeças novos, com 6,64%; Materiais Elétricos, com 5,38%; Óticas, Joalherias e Relojoarias, com 5,21%; Informática e Telefonia, com 2,83%; e Implementos Agrícolas, com 0,70%. Já no acumulado do ano, as categorias que fazem parte do ramo duro obtiveram queda de 11,29%.

No ramo mole, houve ampliação de 6,90% no mês de dezembro ante novembro. Este ramo também apresentou incremento no acumulado do ano, de 3,47%. No último mês de 2021, o desempenho ficou positivo nos segmentos de Vestuário, Calçados e Tecidos (12,35%), Farmácias (7,73%) e Livraria, Papelaria e Brinquedos (3,30%). Apenas Produtos Químicos tiveram resultado negativo, com redução de 3,01%.