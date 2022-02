Santo Ângelo investe na ampliação de galeria pluvial e asfaltamento

A Prefeitura de Santo Ângelo segue na execução do Programa de Prevenção a Alagamentos executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMA). Ao longo da primeira gestão do prefeito Jacques Barbosa, foram executados mais de 18 quilômetros de ampliação da rede de drenagem pluvial na cidade. Entrando no segundo ano da gestão, já são 1.150 metros construídos, preservando a vida e o patrimônio do cidadão.

Nesta semana, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Francisco da Silva Medeiros, esteve vistoriando as obras de ampliação e reconstrução de parte da galeria pluvial da Rua Sete de Setembro, entre a Travessa Basso e o Rio Itaquarinchim, trecho de 130 metros. O investimento é de R$ 70 mil.

A obra, explicou Medeiros, vai aumentar a capacidade de vazão da rede pluvial da bacia de captação da Rua Florêncio de Abreu, centro da cidade. “É uma galeria muito antiga e parte da estrutura estava comprometida. Foi preciso investir na recuperação e aumentar a capacidade de escoamento, evitando alagamentos, prejuízos ambientais e materiais”, afirmou o secretário.

Outra equipe da SEMMA está trabalhando na preparação da Travessa Ingá, no Bairro Neri Cavalheiro, para receber a pavimentação asfáltica. Medeiros informou que estão sendo colocados os meios-fios e o leito da rua recebendo solo–brita para o asfaltamento de 150 metros da via, a partir da Rua Jornalista Joni Pedro dos Santos Machado, até o final da travessa.

A Travessa Professor Armindo Utzig, acesso ao Bairro Cristina Vontobel (Colmeia), também está sendo preparada para receber asfaltamento, a partir da Avenida Sagrada Família, em trecho com 440 metros de extensão. Para realizar a obra, o prefeito Jacques Barbosa articulou a doação de fração de área ao município pelas famílias Pedó e Dalla Rosa.