Últimos dias para inscrições no Mercado de Arte de Caxias do Sul

O Mercado de Arte tem como principal objetivo reunir artistas visuais e suas linguagens com intuito de fomentar e estimular a produção artística, valorizar os artistas deste segmento cultural da cidade e região, promover encontros artísticos e culturais e despertar na cidade o consumo da arte local. As inscrições para os interessados em participar inscrevendo suas obras vão até o dia 16 de fevereiro de 2022.

O evento é voltado para a exposição e comercialização de obras envolvendo as diversas linguagens como fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzine, lambe-lambe e semelhantes, em um final de semana no mês de março e no mês de dezembro do ano de 2022, na área externa do Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho.

A seleção dos artistas participantes que irão expor e comercializar seus trabalhos nos dois encontros durante o ano, acontece através da plataforma da Unidade de Artes Visuals (UAV). A inscrição é gratuita.