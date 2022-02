Prefeitura de Taquari iniciou o trabalho de limpeza e terraplanagem do Condomínio Industrial

No ano passado, o prefeito de Taquari, André Brito, assinou a escritura de desapropriação amigável da área do Condomínio Industrial, na Avenida Farrapos, próximo da Renovest. A administração, através de incentivo em políticas públicas, busca atrair empresas e investimentos na área, que contará com cerca de 22 lotes. Somente na aquisição da área a Prefeitura investiu R$ 350 mil, e projeta mais R$ 1 milhão na realização de obras. O foco principal serão os empreendedores locais no ramo de prestação de serviços e pequenas indústrias.

Nesta semana iniciaram os trabalhos de limpeza e terraplagem da área, para em seguida iniciar o trabalho de infraestrutura do espaço. Além dos lotes, o Condomínio contará com calçamento central, rua com 10 metros de largura, redes de água e esgoto, luz trifásica, iluminação pública, muros de concreto de e um estacionamento frontal de 1,5 mil metros para até 25 caminhões.

Em contrapartida, os empreendedores que se instalarem lá devem promover a geração de empregos, previamente estabelecidos, e a construção imediata das edificações necessárias para o início das atividades. “O município pretende oferecer subsídios de até 90%. Não se busca o lucro com o Condomínio Industrial. Contudo, ao fornecermos toda a estrutura fundamental para a operação, exigimos que a empresa se comprometa com o início imediato da edificação e com a futura geração de empregos”, explica o prefeito André Brito.

O Condomínio Industrial servirá de modelo para um plano arrojado de desenvolvimento econômico do município. “A partir de um conjunto de medidas, queremos colocar Taquari no mapa dos investimentos. Queremos ser grandes e estarmos entre os protagonistas deste Vale”, projeta o prefeito.

Além do Condomínio Industrial, a prefeitura investe em um outro espaço para o Distrito Industrial, na localidade de Carapuça, às margens da RSC-287. A medida da área é 37 hectares para o distrito e cinco hectares para o condomínio.

A beira do rio é também uma área com potencial para investimento. O município está realizando a revisão do Plano Diretor a fim de adaptar Taquari a uma nova realidade. “Estamos discutindo essa possibilidade de ocupação das áreas próximas ao rio, com desenvolvimentos empresariais. Estamos garimpando alternativas”, revela o prefeito.