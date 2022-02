Programada troca de grupos dos talões do produtor em Estrela

Aberta dia 1º de fevereiro, a programação de entrega dos talões do produtor de Estrela dá fim nesta sexta-feira (11) ao primeiro dos cinco prazos/grupos. Na próxima segunda-feira (14) será aberto o período destinado ao segundo dos demais grupos/localidades. Segundo as normas, todos os produtores rurais deverão apresentar seu talão de produtor. Quem não o fizer poderá ter sua inscrição cancelada.

Assim como nos últimos anos, os meses de fevereiro e março foram designados pela Secretaria Municipal de Agricultura (Smag) para marcarem o prazo de entrega das devidas contranotas referente às operações (compra e venda) realizadas no ano de 2021, e o posterior envio das informações à Receita Estadual. Prazo este que, de acordo com a norma do setor de ICMS da Prefeitura Municipal de Estrela, se estenderá de forma geral até 25 de março, mas foi dividido em cinco diferentes datas para grupos de distintas localidades e a sede. O primeiro voltado aos produtores de Arroio do Ouro, Chacrinha, Linha Figueira, Linha Delfina, Linha São Luiz e São João do Bom Retiro tem como data limite esta sexta-feira (11). A próxima semana (14 a 18) será destinada às localidades de Glória, Porongos, São Jacó e Santa Rita.

Serão ainda três as outras etapas/grupos. De 21 a 25 de fevereiro: Linha Wink, Novo Paraíso e Linha Lenz. De 2 a 11 de março: Linha Geraldo Alta, Linha Geraldo Baixa, Costão, Linha Wolf, Leopoldina, Chá da Índia, Roncador e Linha São José. O último período, de 14 a 25 de março, para os produtores da sede e aqueles que ainda não apresentaram o seu talão.

A Smag lembra que os produtores rurais sem movimentação também devem comparecer na secretaria para verificar sua situação perante a Receita Estadual. Da mesma forma a secretaria pede a colaboração dos demais no respeito às datas estipuladas para cada localidade/grupo a fim de evitar aglomerações. Por questões administrativas, o departamento pertence à Secretaria da Fazenda, mas funciona junto à Secretaria da Agricultura (Rua 13 de Maio, nº 76), justamente pelo público-alvo do serviço. Informações pelo telefone 3981-1058. O horário de atendimento será das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.