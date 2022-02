Torneio de Tênis e Campeonato de Skate estão com inscrições abertas em Nova Petrópolis

Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, Nova Petrópolis promove o Torneio de Tênis e o Campeonato de Skate, competições esportivas que integram a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e que estão com inscrições abertas. O Torneio Municipal de Tênis é voltado a atletas de Nova Petrópolis, com jogos em três quadras da cidade. Já o Campeonato de Skate reunirá competidores do Estado na pista do Skate Park, no dia 19 de fevereiro.

O Torneio Municipal de Tênis terá jogos na sexta-feira, sábado e domingo, dias 18, 19 e 20, simultaneamente nas quadras da Sociedade Tiro ao Alvo, Juriti Tênis e Recanto das Palmeiras. No dia 18 de fevereiro os jogos iniciam a partir das 16h. Nos dias 19 e 20, o início será às 9h.

Atletas das diferentes modalidades (masculinas e feminina) devem realizar inscrições pelo link bit.ly/torneiodetenis2022 até o dia 16 de fevereiro. O valor da inscrição para classe 1 é de R$ 25,00 e R$ 40,00 para as demais classes. Mais informações pelo telefone (54) 99628-5943, com Eduardo.

CAMPEONATO DE SKATE

O Campeonato de Skate de Nova Petrópolis receberá atletas de todo o Estado e será disputado no formato “skate street”, que é considerado uma modalidade olímpica. A competição ocorre no dia 19 de fevereiro, a partir das 9h, na pista do Skate Park de Nova Petrópolis (Rua Rui Barbosa, 1.072). Em caso de chuva, o campeonato será transferido para o dia 26 de fevereiro.

As inscrições podem ser realizadas de forma antecipada e também na hora. O valor é de R$ 20,00 para as categorias iniciante e feminino e R$ 30,00 para a categoria amador. Haverá premiação em dinheiro para a categoria amador. Informações e inscrições podem ser realizadas com Márcio, pelo telefone (54) 99308-3336.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2022 ocorre até 27 de março em Nova Petrópolis. A programação completa está disponível em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. O evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Tchon Ji. O Verão tem patrocínio master de Claro; patrocínio de Ecosul Energias; Recebem – Alugueis por temporada; Sicredi Pioneira e Sommer Bier Festival, e apoio de Uniasselvi.