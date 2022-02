Passeios de barco em Imbé arrecadarão alimentos para famílias

Passeios de barco pelas águas de Imbé, que acontecerão nos dias 12 e 13 de fevereiro, arrecadarão alimentos para as famílias de baixa renda do município. A ação é uma parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e a empresa Barbieri. As saídas ocorrem de hora em hora, das 13h30 até as 18h30, do local de partida, que fica ao lado da ponte Giuseppe Garibaldi.

Os passeios acontecerão apenas se as condições climáticas estiverem favoráveis para a navegação, caso contrário serão transferidos para outra data.

O valor é de R$ 15,00 mais uma das opções de alimentos: 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, uma unidade de óleo de cozinha, três pacotes de macarrão, ou um pacote de café.