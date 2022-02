Prefeitura Municipal de Camaquã contrata estagiários

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec )realiza novo Processo Seletivo Público Online da Prefeitura Municipal de Camaquã para contratação de estagiários. As vagas são para Cadastro Reserva, em diversas áreas, para estudantes de Níveis Médio ou EJA, Técnico e Superior. A carga horária semanal é entre 20h e 30h, de forma presencial, e a bolsa-auxílio varia de R$3,55 a R$4,35 por hora trabalhada.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo siteaté o dia 14 de fevereiro. A data provável de realização da prova teórica-objetiva online é dia 20 de fevereiro de 2022. O edital completo já está disponível no site. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo chat, no mesmo site, pelo link, ou pelos telefones (51) 3320.1046, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.