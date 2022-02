UCS completa 55 anos de atuação

A Universidade de Caxias do Sul completa 55 anos nesta quinta-feira (10). A celebração, a partir da tradicional missa na Catedral Diocesana, neste ano, ocorre no dia 15 de fevereiro, terça-feira, às 19h, ocasião que marca o lançamento de selo e vídeo comemorativos ao aniversário.

“Chegamos a 55 anos fortalecendo a atuação comunitária e incentivando a inovação e a aproximação da pesquisa com o mercado. É uma história que orgulha toda a comunidade acadêmica”, declara o reitor da UCS, professor Evaldo Antonio Kuiava.

Dentre os princípios, a qualificação institucional segue sendo reafirmada pela participação de destaque em rankings que validam a excelência no ensino e na pesquisa desenvolvidos. No último ano, a UCS renovou a presença entre as melhores Universidades do Mundo, pela terceira vez consecutiva, na lista da revista britânica Times Higher Education (THE), publicação mais prestigiada do mundo sobre Ensino Superior. Também pelo terceiro ano seguido, em classificação do veículo, figurou entre as Melhores Universidades da América Latina, e ainda marcou presença entre as melhores universidades de países emergentes.

No âmbito da pesquisa, nos Programas de Pós-Graduação, que hoje reúnem 11 cursos de doutorado e 18 de mestrado, a relevância dos profissionais que conduzem estudos é ratificada: no último ano, a UCS teve dez pesquisadores classificados no ranking dos melhores cientistas da América Latina Alper-Doger Scientific Index 2021.

O resultado da produção científica, que leva à geração de produtos, processos e tecnologias, concedeu à Instituição destaque em ranking de depósito de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. Na lista geral dos depositantes residentes, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, mantenedora da Universidade, ocupou a 28ª colocação, pelos 18 depósitos, durante o ano passado. Dentre as instituições do RS citadas, a FUCS foi a segunda colocada.

O catálogo de cursos de graduação – com 85 cursos e 160 opções de ingresso -, sempre conectado às demandas do mercado profissional, cresceu, a exemplo do novo curso de Museologia, com inscrições abertas no Campus-Sede, e de novidades nos demais campi. Em 2021, a instituição teve 74 ofertas de cursos estreladas no Guia da Faculdade Estadão.

O empreendedorismo, impulsionado pela agência de inovação UCSiNOVA, voltada ao desenvolvimento de pesquisas, projetos e serviços, em um ecossistema de inovação para o empreender, também se evidenciou. A UCS ampliou sua posição no Ranking das Universidades Empreendedoras da Brasil Júnior – Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Na edição 2021 da lista, é a segunda melhor Instituição Comunitária ranqueada e encontra-se na 24ª posição geral. A Universidade também renovou presença entre as Campeãs da Inovação em Ensino e Pesquisa, uma das cinco instituições destacadas no segmento, de toda a região Sul do Brasil em levantamento da revista Amanhã e do IXL-Center, de Boston (Estados Unidos).

A marca da UCS está presente tanto no dia a dia quanto na memória regional: tanto que, no último ano, foi uma das três instituições mais lembradas e preferidas na categoria Ensino Superior Privado da pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata. Foi novamente citada entre as marcas mais lembradas do RS no Top of Mind da Revista Amanhã, e a FUCS, sua mantenedora, renovou presença entre as 500 Maiores do Sul, ranking do Grupo Amanhã e da PwC Brasil.

Nova Gestão 2022-2026

A partir de maio deste ano, a UCS terá nova gestão, já eleita pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul: o professor Dr. Gelson Leonardo Rech como reitor, ao lado do professor Asdrubal Falavigna, eleito vice-reitor.

“Reafirmamos o nosso compromisso de conduzir a UCS para que seja a melhor Universidade Comunitária do Rio Grande do Sul, enquanto uma liderança na promoção do conhecimento, com forte política de cooperação internacional e integração social, promovendo um ambiente organizacional com elevado índice de satisfação da comunidade universitária, formada por nossos professores, alunos e colaboradores. Temos como horizonte a excelência acadêmica, o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital”, destacaram o reitor e o vice-reitor eleitos.