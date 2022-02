Assemp apresenta resultado financeiro da 36ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), apresentou, nesta terça-feira (8) o resultado financeiro da 36ª Oktoberfest. O evento, inicialmente marcado para outubro de 2020 e cancelado em virtude da pandemia da Covid-19, ocorreu de 7 a 12 e de 15 a 17 de outubro de 2021, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Atendendo aos protocolos de saúde e segurança impostos pela pandemia, o evento recebeu um público visitante de 36.589 durante os nove dias.

De acordo com presidente da Assemp, Fábio Costa de Borba, que apresentou o relatório financeiro de 2020 e 2021 à prefeita Helena Hermany, durante a tarde, e aos representantes das entidades associadas durante reunião mensal, na noite de terça-feira, os resultados são positivos, considerando todo o contexto econômico e social. “Em dois anos, as receitas superaram R$ 3,6 milhões, com despesas de R$ 3,4 milhões e saldo positivo de R$ 268 mil”, salienta. Na próxima segunda-feira, a apresentação do balanço ocorre na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul.

O relatório também destaca os investimentos realizados para o evento. No Parque da Oktoberfest, as melhorias e reformas totalizaram R$ 172 mil. Já a cessão de espaços para entidades contabilizou recursos da ordem de R$ 40 mil. “Foi um evento de superação, dentro do que as regras da pandemia permitiam. Foi muito importante pelo aspecto econômico e social, seja pela geração de empregos temporários, injeção de recursos na economia ou para a retomada dos eventos presenciais com segurança”, completou Borba. Desta forma, o relatório financeiro fechou com um resultado positivo de R$ 56 mil.

A partir deste mês de fevereiro, Assemp e Município de Santa Cruz devem iniciar os preparativos relativos à 37ª Oktoberfest e Feirasul, marcadas para três períodos: de 6 a 9, 12 a 16 e 20 a 23 de outubro de 2022. Entre as primeiras decisões estão a definição da presidência do evento, a formação da Coordenação Executiva e o evento de escolha das soberanas. Na última semana, a Assemp conseguiu a aprovação do projeto junto à Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal de R$ 1,7 milhão para o evento deste ano.