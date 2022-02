Escolas de Westfália recebem melhorias para a volta às aulas

A poucos dias do retorno das aulas, as escolas da rede municipal de ensino de Westfália recebem os últimos ajustes e melhorias. A volta às aulas acontece na próxima segunda-feira (14) nos quatro educandários: Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bandeirantes, de Linha Frank; EMEF Olavo Bilac, de Linha Berlim; EMEF Rio Branco, de Linha Paissandu; e EMEF Vila Schmidt, do Centro.

Durante o período de férias, as escolas municipais passaram por trabalhos de manutenção estrutural, incluindo a dedetização dos prédios, a limpeza das caixas d’água e os ajustes nos jardins. “São pequenas ações que precisam estar em dia para o retorno de crianças e jovens às escolas. Nossos educandários são bem estruturados e é preciso mantê-los em boas condições sempre”, observou a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethölter.

A EMEF Bandeirantes, de Linha Frank, também recebeu melhorias no acesso. A rampa foi substituída por uma escadaria, oferecendo maior segurança aos estudantes, professores e funcionários. Cadeirantes agora terão acesso por outro local, com rampa conforme as normas exigidas pela legislação.

Já na EMEF Vila Schmidt outras melhorias urgentes foram executadas no período de recesso escolar. Além da substituição de piso de parte do refeitório e da organização de espaço para o Grêmio Estudantil, o pátio do Bloco A recebeu PAVS. A sinalização através de pintura e colocação de placas, aos fundos do prédio (pátio e via urbana), também garante que os estudantes embarquem nos transportes com mais segurança.

Os educandários de Linha Frank e do Centro também receberam novos playgrounds para as crianças. Segundo a secretária, as escolas de Linha Paissandu e Linha Berlim também receberão esta novidade no decorrer do ano. “Este modelo irá gerar menos manutenção e, sem dúvidas, será muito utilizado pelos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais”, destacou.

No decorrer do ano letivo, outras melhorias serão executadas nas escolas da rede municipal de ensino. Nesta semana, a meta é concluir o que está iniciado. “Na segunda-feira iniciamos um novo ano letivo. Os educandários e professores estarão prontos para receberem nossos estudantes de forma especial. Que seja um ano de muito estudo, dedicação e conhecimento compartilhado”, desejou Elisangela.

Os professores retornaram às atividades já na quinta-feira, dia 03 de fevereiro. No primeiro dia de retorno participaram de capacitação e agora seguem o planejamento nas escolas de atuação para que a volta às aulas seja especial.