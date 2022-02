Prefeitura de Novo Hamburgo conclui entrega de casas no Loteamento Marcírio José Pereira

O sonho da casa própria foi realizado para mais cinco famílias de Novo Hamburgo nesta terça-feira (8). Elas foram contempladas pelas últimas moradias, de um total de 29, do Loteamento Marcírio José Pereira, no bairro Primavera. Essa foi a conclusão de um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), que visa integrar assentamentos irregulares ao contexto legal da cidades através da regularização fundiária e reurbanização, beneficiando 57 famílias da localidade.

“Nós podemos fazer um projeto, buscar recursos e entregar as casas. É uma grande satisfação porque isso dá dignidade para as pessoas”, pontuou o prefeito em exercício de Novo Hamburgo, Márcio Lüders, que participou do ato. Ele ainda lembra que o compromisso do município com a regularização fundiária vem desde o primeiro mandato.

Uma das contempladas com uma unidade habitacional, Sheila Barckfeld, que mora na região desde que nasceu, disse ser uma das melhores sensações poder receber uma casa que esperou por tantos anos. “Sou mãe de quatro filhos e um deles perguntou há pouco se eu já tinha ganho a chave porque queria ver a casa. A partir de agora, todos eles vão poder vir aqui pra gente comemorar”, contou sobre a ansiedade da família pela casa nova.

“Quando a prefeita Fátima assumiu a Prefeitura em 2017, essas famílias não acreditavam que as casas seriam construídas”, afirmou a titular da Seduh, Roberta Gomes de Oliveira, que fez a entrega das chaves ao lado de Márcio Lüders. “Que alegria poder entregar essas chaves e concluir esse projeto”, completou.

Investimento

O investimento nas moradias foi de R$ 1.690.000,00. Já o valor da obra no total, contando com a infraestrutura do loteamento, chegou a R$ 2.808.162,00. Parte do valor veio em forma de empréstimo pelo programa Pró-Moradia e o restante foi contrapartida da Prefeitura. As famílias beneficiadas com casas e terrenos pagam prestações conforme a renda familiar pelo período de dez anos.

As casas foram destinadas a famílias que moravam de forma irregular em área da Fundação Liberato desde o início da década de 1990, já as unidades habitacionais excedentes foram entregues para famílias inscritas no Cadastro Social de Interesse Habitacional (CSIH).

Cadastro Social

O Cadastro Social de Interesse Habitacional, alinhado ao CadÚnico, é o instrumento digital da administração municipal para a seleção e a inclusão de famílias em programas que visam à moradia segura e regularizada. Os interessados em se inscrever ou obter mais informações podem se dirigir até a Diretoria de Habitação, localizada no 2.º andar da Casa da Cidadania, na Rua David Canabarro, 20, no Centro. O atendimento ocorre nas segundas-feiras, das 12h às 17h; de terças a quintas-feiras, das 8h às 16h; e nas sextas-feiras, das 08h às 13h, e também pelo telefone 3097-9480.