Prefeitura lança o programa São Leo + Verde no dia 11 de fevereiro

A Prefeitura de São Leopoldo e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) farão o lançamento do Programa Municipal de Educação Ambiental São Leo + Verde. O evento será realizado na sexta-feira (11), a partir das 10h, no Parque Imperatriz (avenida Imperatriz Leopoldina, 900, bairro Pinheiro). Na ocasião ocorrerá a reabertura do espaço ao público depois de meses fechado por conta da pandemia. Para participar da atividade será exigida a caderneta de vacinação contra a covid-19 e o cumprimento de todo protocolo sanitário, como uso de máscara e distanciamento.

O programa tem como objetivo construir valores sociais e contribuir para a concepção de conhecimentos e atitudes voltadas à proteção, conservação e ao uso sustentável do meio ambiente. Além disso, reúne atividades já realizadas pela Semmam com ações novas que visam melhorar ainda mais o contato da secretaria com empresas, pessoas e escolas.

Para o titular da Semmam, Anderson Etter, o programa é o resultado de todo o trabalho realizado pela secretaria. “São Leo + Verde une todos os esforços e conhecimentos dos profissionais da Semmam, é um trabalho de muitas mãos em prol da preservação do meio ambiente e do contato da comunidade com a natureza”, disse.

Parque Natural Municipal Imperatriz Leopoldina

O local reabrirá após passar por reformas importantes na área de lazer - quiosques e banheiros -, o parque permanecerá aberto de terças a domingos, das 8h às 19h.

Para permanecer no espaço, o munícipe tem de seguir algumas medidas:

- Andar pelas dependências do parque sempre de máscara;

- Manter distanciamento seguro;

- Utilizar álcool gel com frequência.

O secretário Anderson Etter destaca que o Parque Imperatriz é uma opção para lazer, recreação e prática de esporte junto à natureza. “É uma Área de Preservação Permanente (APP) com mais de 170 hectares a serviço da comunidade local. A reabertura do parque significa um avanço em melhorias para o bem-estar da comunidade no local, além de retomar o contato da população com um espaço de preservação ambiental”, comentou Etter.

O Parque Imperatriz é uma referência para a região e também ganhou reconhecimento internacional no projeto Áreas Protegidas Locais do ICLEI -Governos Locais pela Sustentabilidade que selecionou a experiência de São Leopoldo como um modelo de gestão municipal.