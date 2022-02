Venda de uvas nas praças de Caxias do Sul começa nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (10), a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) promove a venda de uvas direto do produtor em Caxias do Sul, nas Praças Dante Alighieri, Dante Marcucci (da Bandeira) e João Pessoa. A uva virá dos parreirais dos produtores rurais Ademir Zanrosso (Linha 40) e Nelson Piccoli (Nossa Senhora da Saúde), que estarão encarregados das bancas. Para garantir um produto de qualidade ao consumidor, a comercialização contará com supervisão dos técnicos da SMAPA.

Os três pontos vão funcionar de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min (também no domingo, dia 20, no desfile da Festa da Uva). Entre as variedades oferecidas estarão Isabel, Niágara branca e rosa (variedades americanas) e Itália, Rubi, Benitaka, Moscato Poloski, Ribol, BRS Núbia e Alphonse Lavalle (variedades europeias). Os preços são R$ 5,00/kg para uva Niágara, R$ 6,50/kg as moscateis e R$ 8,50/kg para as uvas de mesa.

A expectativa é superar em 20% a quantidade vendida no ano passado, que foi de cerca de 30 mil quilos. O produtor Ademir Zanrosso lembra que em fevereiro de 2021 vigorava a bandeira preta, com restrições impostas pela pandemia, o que prejudicou as vendas. “Agora, além da Festa da Uva, contamos com uma situação bem melhor, embora ainda com os cuidados de saúde necessários”, diz.

Zanrosso acredita que a venda de uvas nas praças siga até o mês de abril, com base na avaliação da qualidade da fruta e da quantidade a ser colhida.