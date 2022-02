Prefeitura de Taquari já abriu mais de 50 açudes para agricultores

O serviço de abertura de açudes nas áreas rurais se faz essencial devido ao período de seca. A ação prepara as reservas hídricas para os produtores, e contribui com a agricultura familiar e a subsistência do homem do campo, além de beneficiar os agricultores no manejo da sua cultura.

Conforme a Secretaria da Agricultura, já foram abertos mais de 55 açudes para produtores de Taquari. Com um investimento de cerca de R$ 75 mil até o momento. Nesta semana a equipe está trabalhando na Localidade de Fazenda Pereira

O produtor Alex Sandro foi um dos produtores de Fazenda Pereira beneficiado. Ele tem uma pequena propriedade onde colhe, em média, 600 a 800kg de tomate por mês. “O município está apoiando os agricultores com a abertura de açudes, eu produzo tomates e outras hortaliças, além de fornecer para merenda escolar. Esse auxílio é muito importante para nós”, disse.

“Devido ao período de estiagem pelo qual o município passa, estamos realizando esse mutirão de atendimento. Contratamos mais maquinários para efetuar esse trabalho aos nossos agricultores. Com este serviço, os açudes aumentam sua capacidade de armazenamento para quando as chuvas retornarem. O objetivo da Prefeitura em abrir açudes é de beneficiar diretamente aos produtores para que os reservatórios fiquem em condições de armazenar maior quantidade de água e aumentar a sua produtividade”, destacou o prefeito André Brito.