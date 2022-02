Parques da Serra Bondinhos Aéreos fechará para manutenção entre 7 e 11 de março

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela, estará fechado ao público entre os dias 7 e 11 de março, para manutenção preventiva de toda a estrutura do equipamento que movimenta as cabines. Com isso, o parque busca garantir a plena segurança e a comodidade para os visitantes apreciarem de um ângulo privilegiado a Cascata do Caracol e a natureza do vale que cerca o empreendimento. Primeiro bonde aéreo do Rio Grande do Sul, o Parques da Serra Bondinhos Aéreos conta com 12 bondinhos de tecnologia desenvolvida na Suíça, que passam por inspeções constantes.

O passeio começa com o embarque na Estação Central, seguindo para uma parada na Estação Animal, com mirante, trilha, brinquedos e o espaço Esculturas que Falam. Depois o trajeto segue para a Estação Cascata, onde o visitante aprecia uma vista privilegiada e frontal da Cascata do Caracol, uma das principais belezas naturais do Brasil. Na Estação Central os visitantes também podem se aventurar no Eagle, equipamento que consiste em uma cadeira com capacidade para duas pessoas, suspensa por um cabo instalado em inclinação que simula o voo de uma águia.