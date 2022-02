Rota Romântica promove caminhadas fotográficas

A Associação Rota Romântica criou uma oportunidade para quem gosta de caminhar ao ar livre e registrar fotos de paisagens. No próximo domingo (13) a entidade realizará a primeira caminhada fotográfica na cidade de Ivoti. Um percurso de 6,8km, com saída e chegada no Núcleo de Casas Enxaimel onde acontecerá a Feira Colonial. O trajeto será acompanhado pela fotógrafa Vera Fernandes.

Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/iwa8UV16rLSdx2XD8. Sob o custo de R$ 30,00, ao final da caminhada serão oferecidos rosca e mel, produtos típicos da cidade. Os caminhantes poderão inscrever, gratuitamente, suas fotos em um concurso fotográfico que, ao final do ano, premiará imagens nas categorias belezas naturais, cultura e gastronomia.

Após Ivoti, as próximas caminhadas serão em Picada Café (5 de março), São Francisco de Paula (23 de abril) e Santa Maria do Herval (7 de maio).