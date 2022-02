Concursos para a Prefeitura Municipal de Viamão serão abertos na próxima segunda-feira

Inicia, na próxima segunda-feira (14), o prazo para inscrições em dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Viamão. Realizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), os certames oferecem 375 vagas mais formação de cadastro reserva em diferentes áreas para candidatos com níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos em cargos da Prefeitura Municipal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e da Empresa Pública de Trânsito, todos de Viamão. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas e os salários são de até R$ 14.000,00.

As inscrições custam de R$ 45,00 a R$ 180,00 e devem ser realizadas peloaté o dia 3 de março de 2022. As datas prováveis da aplicação das provas são dias 23 e 24 de abril. Os editais completos já estão disponíveis no mesmo site. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo atendimento online Cybis (WhatsApp 51 99847-4972), pelo formulário no link, ou pelos telefones (51) 3320.1000, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.