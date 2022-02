Produtores de leite da Cotrirosa têm retorno antecipado da CCGL

Como forma de minimizar os impactos causados pela estiagem, a CCGL vai antecipar, de abril para março, o pagamento do retorno sobre a produção de leite entregue durante o ano de 2021. Os associados da Cotrirosa que entregaram, de forma ininterrupta e que estiverem ativos no sistema CCGL até a data prevista para o efetivo pagamento, receberão R$ 0,02 de retorno por litro de leite entregue.

Ao total, serão distribuídos R$ 10 milhões. O valor é parte dos 20% das sobras do exercício destinadas diretamente aos produtores, conforme prevê o estatuto da CCGL.

A antecipação foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida na semana passada. Na oportunidade, também foi aprovado o pagamento permanente e mensal do adicional de R$ 0,02 por litro de leite originado em propriedades certificadas livres para brucelose e tuberculose. A ação da CCGL será incorporada nos valores atuais como política de incentivo de qualidade e sanidade, a partir do leite precificado no mês de janeiro deste ano, e já terá seu primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2022.

Segundo o médico veterinário da Cotrirosa, Augusto Moroni, a certificação das propriedades de Livres para Tuberculose e Brucelose já vem acontecendo há muito tempo na Cooperativa. “O certificado emitido pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento garante qualidade no leite e também é um dos critérios que habilita a indústria para exportação da matéria-prima”, explica.

Além dos produtores, os municípios de origem do leite também recebem o retorno do ICMS incidente sobre a comercialização do produto.

Para o presidente da Cotrirosa, Clenir Antonio Dalcin, “a antecipação do retorno e o pagamento mensal às propriedades certificadas garantem um incremento na renda das famílias que trabalham com leite e também auxilia neste momento difícil devido ao clima”, comenta.