Pelotas realiza a 4ª Conferência de Saúde Mental 

neste link A Prefeitura de Pelotas e o Conselho Municipal de Saúde promovem, a partir da sexta-feira (11), a quarta edição da Conferência Municipal de Saúde Mental que será, integralmente, de forma virtual. Com o tema A Política de Saúde Mental como Direito, a programação do evento foi dividida em quatro eixos, que serão abordados em datas diferentes. As inscrições já estão abertas para quem deseja integrar os debates ao longo dos quatro encontros e podem ser feitas, gratuitamente,

O evento é destinado a profissionais da saúde mental, usuários do serviço e demais interessados da população geral. A abertura está marcada para as 14h do dia 11, com a realização do primeiro eixo: Política e Liberdade. Para cada um, foi organizada uma programação com a participação de profissionais de diferentes áreas. Para o da abertura, os convidados são Cid Branco, da Cia Arte e Vida, e Luciane Prado Kantorski, professora da Faculdade de Enfermagem da UFPel. Outros três encontros contemplarão os demais eixos: Política, Gestão, Financiamento e Participação Social; Política de Saúde Mental e Saúde Mental na e pós pandemia (impactos e desafios).