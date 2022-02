Bento Gonçalves realiza Jantar sob as Estrelas na sexta-feira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (11), em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, indica fortes emoções. Em 1,2 quilômetros, mais de 100 empreendimentos se preparam para colorir e perfumar as avenidas Herny Hugo Dreher, Planalto e entorno, com atrações para toda a família. É o Jantar sob as Estrelas 2022 que chega carregado de boas energias, cores, aromas e sabores para brindar a noite mais aguardada do ano na Capital Brasileira do Vinho, integrando a programação do Bento em Vindima. Sozinho, em família ou no grupo de amigos, a dica é chegar, caminhar entre os empreendimentos, escolher o preferido e curtir a programação que começa às 19h. A realização é do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH).

Em todo percurso, restaurantes, pizzarias, cafés, bares, hotéis, pub, lojas, empórios, wine bar, gelateria, tabacaria, vinícolas, cervejarias e lounges abusam da criatividade em decorações temáticas, cardápios e drinks especiais, além de uma agenda de atrações artísticas e culturais em pontos estratégicos e também de forma itinerante. As experiências acontecem ao ar livre, na rua, nas calçadas e nas praças, e também no interior dos estabelecimentos. Para segurança as ruas são fechadas para a circulação de carros.

Assim que o sol se põe, o espetáculo passa a ser conduzido por cozinheiros, sommeliers, bartenders, garçons, artistas, artesãos, enólogos e atendentes que, sob a luz das estrelas, entram em ação para receber as milhares de pessoas que vêm de diversas partes do país. A diversidade vai da mesa à taça, com pratos de diversas culturas e vinhos, espumantes e cervejas de todos os estilos, passando pela boa música em diversos gêneros.

Com experiências descontraídas e sofisticadas, o Jantar sob as Estrelas traz opções para todos os gostos, desde um hamburguer ou uma tábua de embutidos até um jantar harmonizado. A música também é um ponto alto com bandas e shows acústicos.

