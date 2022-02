Santa Clara do Sul divulga nova data para concurso público

A administração de Santa Clara do Sul comunica que as provas do concurso público do município foram remarcadas para o mês de março. No dia 6 do próximo mês, ocorre a aplicação da prova teórico-objetiva; entre os dias 21 e 23, a prova de títulos; e no dia 27, a prova prática.

www.santaclaradosul.rs.gov.br O edital com local, horário e demais informações sobre o concurso será publicado dia 22 de fevereiro, no site, na aba Serviços/Concursos Públicos/2022.

As vagas são para Assistente Social, Odontólogo de Saúde Bucal, Orientador Social, Professor Séries Iniciais (Nível Superior), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Higienizador da Unidade Básica de Saúde, Monitor Educacional e Social (Nível Médio), Motorista Especializado e Servente (Nível Fundamental). Os vencimentos variam entre R$ 1.356,46 e R$ R$ 5.186,48, mais vale-alimentação proporcional às horas trabalhadas e direito à insalubridade, em casos específicos.