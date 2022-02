Severiano de Almeida entrega mais de 220 mil litros de água por dia a produtores rurais

A estiagem segue atingindo de maneira impactante a região Norte do Rio Grande do Sul. Em Severiano de Almeida, a prefeitura tem feito grande esforço para atender a demanda de famílias do meio rural, que necessitam de água, tanto para consumo humano, quanto para animal.

O secretário de Agricultura do município, Valmor Lazzarin, enfatiza que atualmente são cerca de 226 mil litros de água transportados diariamente pelos caminhões da prefeitura. São 28 famílias com necessidades para atender os animais da propriedade, como suínos, aves e bovinos.

Já para consumo humano, são abastecidas 46 famílias. De acordo com ele, hoje a prefeitura possui dois caminhões fazendo transporte de água para consumo humano e outro somente para animais.

Lazzarin enfatiza que o impacto da estiagem tem sido preocupante e que a prefeitura tem atuado todos os dias da semana para conseguir suprir a necessidade de água no meio rural.