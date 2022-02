Fenavinho de Bento Gonçalves promove concurso para escolha da corte da 17ª edição

Dois grandes símbolos da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) ganham evidência no mês de fevereiro, em meio às celebrações da vindima em Bento Gonçalves. Esse período do ano, já tão especial para a cadeia vitivinícola, quando a cidade reverencia sua identidade com a colheita da uva, tem significado ainda mais representativo com o início da programação da 17ª Fenavinho.

O município começa a viver o clima da festa com a abertura das inscrições para a Escolha da Corte da 17ª Fenavinho, que iniciou nesta terça-feira, 8 de fevereiro, e segue até 8 de março. Durante esse período, mulheres que desejarem fazer parte da tríade real da festa são convidadas a se inscrever no concurso que elegerá a Imperatriz do Vinho e as duas Damas de Honra. Podem participar da escolha aquelas com idade entre 18 anos e 28 anos de idade (completados até a data da inscrição), que sejam moradoras de Bento Gonçalves, com no mínimo dois anos de residência estabelecida na cidade. Outros importantes critérios para estar apta a concorrer é ter concluído o ensino médio, ser solteira, não ter filhos e nem estar grávida, além de nunca ter sido eleita em concursos anteriores da Fenavinho e nem estar participando de outros certames semelhantes.

Duas novidades marcam o certamente neste ano. A primeira é a entrega de premiação em dinheiro para as eleitas – totalizando R$ 10 mil (sendo R$ 4 para a Imperatriz e R$ 3 para cada uma das duas Dama de Honra). Outra é a possibilidade de a comunidade contribuir com a escolha das soberanas, votando por meio de um formulário digital e agregando pontos extras para a candidata campeã de preferência popular.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estão dispostos no site da festa, o www.fenavinho.com.br. A inscrição é gratuita. A cerimônia de escolha está marcada para o dia 23 de abril, no hall do Pavilhão A do Parque de Eventos.

Edição especial do Vinho Encanado terá variada programação artística

Se hoje é comum wine bares espalhados pelo Brasil oferecerem diferentes vinhos servidos diretamente de torneiras, há mais de 50 anos essa era uma realidade exclusiva no país oferecida apenas a quem visitava a Fenavinho. O Vinho Encanado, emblemática atração que surgiu junto com a festa em 1967 e desde então está presente em todas as edições da Fenavinho, foi um marco não só por catapultar a fama do evento Brasil afora, mas também por democratizar o vinho e fazer dele o símbolo do município de Bento Gonçalves, na Serra gaúcha.

Brasileiros de todos os cantos do país queriam saber como era a cidade em que o vinho “jorrava nas ruas”. E, novamente, agora eles têm a oportunidade de vivenciar essa experiência. A programação especial do Vinho Encanado inicia nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na Via del Vino, no centro da cidade. Sua realização ocorre de forma integrada à agenda do ‘Bento em Vindima’, promoção da Prefeitura de Bento Gonçalves. É como um presente de antecipação às celebrações da Fenavinho (a programação da festa tem seu ápice na Vila Típica, aberta ao público de forma concomitante a 30ª ExpoBento, de 09 a 19 de junho de 2022).

Por isso, atrações artísticas também fazem parte da iniciativa (veja baixo): uma agenda de shows musicais que valorizam os talentos locais, e também, o Desfile Alegórico ‘O Mundo do Vinho’, organizado pela Prefeitura de Bento Gonçalves. “É uma bela soma de esforços que está sendo empreendida para compor uma grade de atrativos de qualidade, convidando toda a comunidade e região a celebrarem o tempo de vindima. Esse movimento de parceria traz ganhos evidentes para toda a cadeia do setor – do produtor agrícola ao segmento do enoturismo, beneficiando-os coletivamente e presentando as pessoas com uma oportunidade de lazer e diversão dentro dessa bela temática”, explica Gabrielle Signor Rodrigues, coordenadora do Vinho Encanado na 17ª Fenavinho.

Somado a tudo isso, a edição especial do Vinho Encanado serve como uma agenda introdutória a um importante momento vivido pela festa. “Estamos começando a reviver toda a expectativa da Fenavinho, um momento muito especial de congraçamento das comunidades e do envolvimento delas com a festa. Tanto a escolha da corte quanto o Vinho Encanado são marcas do evento que inserem a nossa cultura e a nossa identidade para dentro da Fenavinho, e isso é um motivo de celebração”, diz o coordenador do comitê da festa, Roberto Cainelli Júnior.

Na primeira edição da Fenavinho, o famoso vinho que jorrava pelas ruas era distribuído gratuitamente aos visitantes. Com o passar dos anos, a prática passou a ser cobrada dos turistas, sempre com a oferta a preços populares da bebida. Mas o que se mantém é a alegria de servir diretamente da pipa o vinho elaborado em Bento Gonçalves, conhecido pela qualidade de seus rótulos, constantemente premiados mundo afora. Desta vez, as bebidas servidas aos visitantes serão fornecidas pelas vinícolas Aurora e Miolo.

Vinho na taça e suco gratuito

No Vinho Encanado, a bebida fica armazenada em pipas que são levadas até a Casa del Vino Moysés Michelon, localizada na Via del Vino. Cada recipiente é ligado a um encanamento feito de aço inoxidável, dotado de sistema de refrigeração. Assim que a torneira é aberta, uma bomba puxa o líquido e serve as taças com vinho branco ou vinho tinto. O brinde, claro, fica por conta do gosto do cliente. Uma novidade dessa edição é a oferta, gratuita, de suco de uva – disponibilizado pela Cooperativa Vinícola Aurora para que todos possam degustar a bebida – no melhor resgate do aspecto festivo de socialização e compartilhamento que remete à essência da Festa em suas origens. Também será possível apreciar delícias da gastronomia típica, comercializadas no local (pães, queijos, salames, biscoitos e outros) e conhecer peças artesanais localmente fabricadas.

Outra etapa da programação do Vinho Encanado está prevista para ocorrer em maio.