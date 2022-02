Ação investiga denúncias de maus tratos contra animais no Litoral Norte

A Polícia Civil (PC) realizou, nesta terça-feira (08), uma operação de combate a maus tratos a animais em 17 cidades do Litoral Norte. A operação batizada de “É o Bicho” investiga denúncias de crueldade contra animais.

Em Imbé, a ação aconteceu em parceria com a Prefeitura, por meio do Departamento de Proteção Animal (Depan), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura (SEMMAPA), e da Guarda Municipal. Foram vistoriadas nove residências e entregues quatro notificações para adequação dos locais. A ação ocorreu no Centro e nos balneários Albatroz, Nordeste, Mariluz, Presidente e Santa Terezinha. Os tutores devem tomar medidas para melhorar as condições dos animais, pois em alguns locais denunciados os policiais encontraram cachorros acorrentados e com pouca água e alimentação. Além dos policiais da Delegacia de Imbé e Guarda-Municipal, um médico-veterinário da SEMMAPA acompanhou as visitas.

A diretora do Depan, Giovana Ghidini, destaca que o trabalho de parceria com a PC é de extrema importância. Ela ressalta que o Departamento apura, em média, 20 casos de maus tratos a animais mensalmente. “Essa força tarefa se torna cada dia mais necessária tanto para fomentar que mais pessoas denunciem crime de maus tratos, bem como também ajude a conscientizar a população sobre a guarda responsável de animais, e ainda desestimular a prática dos maus tratos”, disse.