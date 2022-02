Empreendedores terão workshops gratuitos em Nova Petrópolis

Com o objetivo de preparar os empreendedores para o seu primeiro desafio de seleção de startups, o Órbita Deütsche Valley realizará, em fevereiro e março, três workshops. As atividades, gratuitas e abertas à comunidade, acontecerão na Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp). As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp pelo telefone (54) 99646.5168.

Os workshops serão conduzidos por professores e mentores do Feevale Techpark e do Sebrae/RS, iniciando no dia 10 de fevereiro, com o tema empreendedorismo digital. O segundo será no dia 24 deste mês, com foco na criatividade. O terceiro e último será em 9 de março e preparará o participante para a criação e desenvolvimento de sua startup. Todas as atividades ocorrerão a partir das 19h.

O Pitch Night do desafio de inovação do Órbita ocorrerá no dia 23 de março, às 19h, no polo da Universidade Feevale, em Nova Petrópolis. A primeira rodada selecionará projetos e startups ligados à agricultura familiar, ao turismo e à gastronomia em empreendimentos turísticos. Os interessados em participar podem se inscrever, até dois dias antes do evento, em www.feevale.br/pitch.

Os projetos selecionados ganharão quatro meses de pré-incubação no espaço. O período consiste em assessorias individuais, que abordarão cinco eixos: capital, gestão, empreendedor, mercado e tecnologia. Durante esse processo, os empreendedores farão planos de ação dos negócios, possibilitando o desenvolvimento dinâmico e ágil de produtos, serviços e tecnologias, visando à solução de problemas reais encontrados no mercado.

O Órbita Deütsche Valley foi idealizado a partir de uma parceria entre cinco grandes players: Prefeitura de Nova Petrópolis, Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), Sicredi Pioneira RS, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Universidade Feevale, através do Feevale Techpark. O hub foi criado para acelerar e consolidar negócios de inovação, bem como para auxiliar empreendedores a tirarem grandes ideias do papel.