Começa a construção de letreiros turísticos e de estacionamento em Pelotas

Nesta terça-feira (8), iniciou-se a execução do projeto de pavimentação do estacionamento para food trucks, nas proximidades do Trapiche do Laranjal, e dos letreiros 3D, também na praia, e no Largo de Portugal. O investimento é de mais de R$ 381 mil, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Federal. As obras do Município fazem parte do pacote da Tomada de Preços 25/2021, que totaliza mais de R$ 1.482 milhão e inclui pavimentação asfáltica em trechos das ruas Gonçalves Chaves, Barão de Azevedo Machado, Doutor Amarante, Francisco de Jesus Vernetti, Professor Waldemar Ramos Lages, Doutor Vicente Martins Leal e Dona Lurdinha.

“No Laranjal, o letreiro servirá de atrativo turístico, onde as pessoas poderão usar a estrutura para fotos criativas, individuais ou de grupos. O estacionamento pavimentado proporcionará mais conforto aos frequentadores dos food trucks. No Largo de Portugal, o letreiro valorizará a área revitalizada”, observa o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho, cuja pasta é responsável pelo acompanhamento técnico da execução dos projetos.

Detalhamento das inovações

* Estacionamento para food trucks – contempla o alargamento de passeio em blocos retangulares e pista para manobra dos caminhões, em blocos intertravados do tipo unistein, além de paisagismo. O investimento é de R$ 88,5 mil.

* Letreiro Laranjal – localização nas proximidades do Trapiche. Letras estampadas, com alusão aos ladrilhos de Pelotas. Releitura das cores da bandeira de Pelotas. Maior letra (L) mede 2 metros de altura e as demais medem 1,75 metro. Iluminação em LED em postes. Estrutura metálica, fixada em concreto armado.

* Letreiro #Pelotas – Localização no Largo de Portugal. Letras brancas, sendo a maior (P) com 1,90 metro de altura. Iluminação em LED embutida.

O investimento nos letreiros é de aproximadamente R$ 293 mil. As obras estão a cargo da Construtora Pelotense.

Ramalho enfatiza que “Pelotas é uma cidade extremamente turística e que ainda não possuía tal letreiro. Mais uma vez, a prefeita Paula acreditou no projeto e teremos não um, mas 2 letreiros.”