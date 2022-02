Três Coroas recebe terceira edição do Camping Acessível

Já imaginou um evento de esporte aventura exclusivo para pessoas com deficiência? É isso que Três Coroas vai promover no próximo dia 19 de fevereiro.

A terceira edição do Camping Acessível será marcado, principalmente, pela maior descida de rafting do Brasil, envolvendo 30 botes e mais de 100 pessoas.

Banho de rio assistido com cadeiras anfíbias, arco e flecha, trilhas e outros esportes serão oferecidos, além de atrações culturais, com muita música. Apaes e associações de pessoas com deficiência do Estado estão sendo convidadas para o evento.

Gabriel Feitem, que faz parte da organização do evento, afirma: “um dos maiores desafios do Brasil é a inclusão da pessoa com deficiência. O objetivo do Camping Acessível é exatamente promover essa inclusão, demonstrando que é possível pessoas com deficiência praticarem esportes de aventura junto a natureza, enfatizando que deficiência não é sinônimo de incapacidade. “

Serão seguidos todos os protocolos em relação a pandemia, com uso de máscaras, álcool gel e exigência de carteira de vacinação.

O evento ocorrerá no Parque das Laranjeiras, Brasil Raft Park e Raft Adventure Park.

Mais informações e inscrições em @campingacessiveltrescoroas, www.visitetrescoroas.com.br, e-mail [email protected] ou 51.998170055

Para os deficientes e um acompanhante não haverá cobrança de ingresso, para os demais visitantes será cobrado ingresso de R$ 15.

O Camping Acessível, que ocorrerá das 8h às 18h, é uma realização da Associação da Pessoa com Deficiência de Três Coroas – Apdaf e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, os parques já citados, ONG Caminhadores, Associação Trêscoroense de Arquerismo -ATA e Faders e patrocínio da Coloplast, Samyras, Romance Favorita, Trescopark e Sicredi.