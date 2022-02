Inscrições para incubação de empreendimentos na Agittec terminam em 18 de fevereiro

A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou em dezembro o novo cronograma para a segunda rodada do processo seletivo para incubação de empresas. Os interessados têm agora até o dia 18 de fevereiro de 2022 para realizar a inscrição, cujo valor continua o mesmo, de R$ 50,00. O resultado preliminar será divulgado em 21 de março.

O edital oferece vagas para incubação interna, para incubação coletiva e para empresas associadas. A incubação interna consiste na instalação física da empresa na incubadora. Na modalidade de empresa associada, não é necessária a instalação física na incubadora, mas mesmo assim o empreendimento recebe apoio e os serviços prestados pela Pulsar para o desenvolvimento de novos negócios, processos e produtos.

A incubação coletiva (Coworking) é destinada para empreendimentos ou microempreendedores individuais desenvolverem projetos de base tecnológica no espaço compartilhado da Agittec, onde têm acesso a estruturas de uso e serviços, como salas de conferência, copa, sala de reunião, treinamentos, cursos e eventos.

As propostas para incubação podem ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas que possuam capacidade técnica necessária ao desenvolvimento de um produto ou serviço inovador sob o ponto de vista tecnológico. Não é necessário que a empresa esteja formalmente constituída no momento da apresentação do projeto. Também podem apresentar propostas empresas constituídas que queiram incubar um setor ou projeto específico de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O Programa de Incubação contempla a fase em que o empreendimento deixa de ser ideia e passa a ser uma empresa, podendo ser uma incubação interna ou externa. Durante o programa, os empreendedores utilizam a infraestrutura e os serviços de apoio científico e tecnológico e de suporte operacional oferecidos pela incubadora. O processo de incubação tem como objetivo fortalecer e preparar as empresas através do planejamento e do monitoramento, realizando as orientações necessárias para a estruturação e a sobrevivência no mercado.

Serviços e benefícios:

– Estrutura de eventos (salas para conferências, reuniões e treinamentos);

– Rede social corporativa;

– Planejamento das empresas incubadas com equipe de administradores;

– Capacitação empresarial;

– Networking empresarial;

– Psicologia empresarial.

Tanto a Pulsar quanto a Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM) são gerenciadas pela Agittec. O direcionamento dos empreendimentos para cada incubadora será feito pela comissão de avaliação. Mais informações estão disponíveis no edital Nº 01/2021, publicado no site da Agittec.