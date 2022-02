Novo Hamburgo qualifica diretores de escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Novo Hamburgo, buscando qualificar a formação dos diretores das escolas municipais, está realizando uma capacitação para os gestores em três módulos. As formações buscam organizar os processos relacionados ao papel do diretor na gestão da escola.

Ao todo, serão oito encontros no primeiro módulo, que começou na última segunda-feira (7), e termina nesta quinta-feira (10). O local da capacitação é no auditório da faculdade Ftec na área central de Novo Hamburgo. O segundo será realizado em maio e o terceiro, em setembro. Nas formações, estão sendo abordadas temáticas relacionadas ao papel do diretor na gestão da escola, o papel pedagógico, resultados educacionais, a gestão participativa, de pessoas e de serviços de apoio, além dos recursos físicos e financeiros.

"A formação foi planejada pela equipe da Secretaria de Educação, num formato voltado para a realidade da nossa rede de ensino. Cada encontro possui temáticas do cotidiano da gestão escolar. Queremos, também, contribuir cada vez mais para a qualificação dos diretores, aguçando em todos, o olhar pedagógico na gestão", explicou a diretora de Educação de Novo Hamburgo, Raquel Exenberger Becker.

Ano passado, Novo Hamburgo realizou eleições para diretores das 89 escolas da rede municipal. A maioria foi reeleita, mas 27 deles estão assumindo neste ano de 2022. Ao todo, o município tem cerca de 2 mil professores e mais de 24 mil alunos matriculados. O ano letivo na rede municipal começa no dia 17 de fevereiro e vai até 16 de dezembro. As férias de inverno estão marcadas para 25 de julho a 1º de agosto.