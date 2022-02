Páscoa em Gramado abre vagas para elenco

Os interessados em participar do elenco da 7ª Páscoa em Gramado podem fazer suas inscrições no processo seletivo. Serão oferecidas vagas para o “Desfile Show de Páscoa - O Jardim Secreto do Senhor Coelho” e para a Parada de Páscoa. As inscrições podem ser feitas diretamente na recepção do Centro de Eventos Expogramado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, até o dia 15 de fevereiro. Para fazer a inscrição, é necessário levar uma foto 3x4 e caneta.

O “Desfile Show de Páscoa - O Jardim Secreto do Senhor Coelho” será a grande novidade da Páscoa na principal cidade da Serra Gaúcha. Com caráter lúdico, o desfile terá seis alas temáticas e será realizado junto ao Centro de Eventos Expogramado, no mesmo local do Grande Desfile de Natal. Ao longo de 24 dias de programação, serão realizados nove desfiles nas sextas e sábados, a partir das 20h, com exceção da Sexta-feira Santa. No Feriadão de Páscoa, a atração será realizada na quinta, no sábado e no domingo. Já as Paradas de Páscoa, ocorrem nas sextas, sábado e domingos, às 15h, na avenida Borges de Medeiros, com exceção da Sexta-feira Santa.

A Páscoa em Gramado é uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado, com realização da Gramadotur. O evento tem patrocínio master do Laghetto Golden. O Senhor Coelho e seus ajudantes esperam a todos para a Páscoa em Gramado, que ocorre de 25 de março a 17 de abril.