Gramado Parks incentiva o verão em Gramado

A Gramado Parks, grupo de hospitalidade e entretenimento com sede na Serra Gaúcha, lança o Curta Gramado para incentivar viajantes a conhecerem a cidade durante a baixa temporada. Como parte da ação, os hotéis Bella Gramado, Buona Vitta Gramado e Exclusive Gramado oferecem aos hóspedes nos meses de fevereiro e março mimos especiais: um espumante, chocolate, late checkout, além da hospedagem em seus apartamentos confortáveis e toda a estrutura com piscinas, espaço kids, spa e jacuzzis.

Para atrair viajantes para a época mais tranquila da cidade, o parque aquático Acquamotion também está com preços especiais ao longo do mês de fevereiro, apenas nas compras antecipadas pela internet. Ingressos de crianças de R$ 131 por R$ 79 e adultos saem de R$ 159 por R$ 119. Outra atração é o parque de neve Snowland, ideal para qualquer estação do ano.

“A experiência durante a baixa temporada é incrível e pouco explorada. Durante esse período, os viajantes podem aproveitar sem filas e com temperaturas amenas de verão, as belezas naturais de pontos turísticos como o Lago Negro e a Rua Torta, além de encontrar preços especiais nas fábricas de chocolate e outros comércios”, explica Raquel de Castro Guimarães, gerente de marketing de hospitalidade da Gramado Parks.