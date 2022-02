Definidas regras e inscrições para Campeonato de Bochas de Candelária

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte realizou na ultima segunda-feira (7), na Casa de Cultura Marco Mallmann, reunião com os proprietários de canchas de bochas, para definir regras para o campeonato Municipal de Bochas 2022.

Ficou definido que o período de inscrição vai até o dia 28 do corrente, sendo que será exigido dos atletas e dirigentes o comprovante de vacinação. Além disso, poderão participar atletas nascidos em Candelária, ou que votaram no município na ultima eleição, ou que estejam morando ou trabalhando no município a pelo menos seis meses antes do inicio do campeonato.

Na reunião, que contou com a presença do secretário Flávio Kochenborger, ficou definido também que casa equipe poderá inscrever 20 atletas, os jogos serão disputados em duplas, sendo seis jogos por partida. A taxa de caução será de R$ 300,00.

Participaram da reunião com o secretário, Nelci de Bairros (Rincão de Fora), Oscar Coelho, o Coca (Picada Escura), Bar do Mano (cidade), Leonir de Barros, o Gui-Gui (Sesmaria do Cerro), Sandro Pribnow (Vila Botucarai), Cristiano P. Nunes, o Barbudo (Rincão das Casas), Eldor Wolff (Passa Sete), Vilmar Rohers (Linha do Rio), Danilo Wollfenbuttel (Saldo) e Outro Preto (Pinheiro).

Devido à pandemia do Covid-19 – Ômicron, ainda não ficou definida a data de início do campeonato.