Provas dos concursos públicos da Prefeitura de Esteio serão na Unisinos no próximo dia 20

As provas téorico-objetivas dos concursos públicos 02/2021 (quadro geral – nível superior), 03/2021 (Quadro Geral – Nível Fundamental, Médio e Técnico) e 04/2021 (Saúde) da Prefeitura de Esteio serão realizadas no dia 20 de fevereiro no Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo. O Edital 06/2021 com a data e local foi divulgado nesta segunda-feira (7) pela Administração Municipal.

Para os cargos de níveis superior, fundamental incompleto e alfabetizado, as provas começam às 9h10min e os portões serão fechados dez minutos antes. Já os candidatos para os cargos de níveis médio e técnico farão as provas a partir das 15h10min e, da mesma forma, os portões serão fechados dez minutos antes.

Na entrada do local das provas, os candidatos deverão guardar seus pertences, assim como respeitar o distanciamento nas filas para ingresso nas salas. O candidato terá três horas e 30 minutos para preencher o cartão de respostas utilizando apenas caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta. O tempo mínimo de permanência nas salas de provas será de uma hora.

www.fundatec.org.br O candidato deverá consultar o número da sala onde realizará a prova pelo site, banca responsável pelo certame, através do link “Consulta da Data, Hora e Local da Prova Teórico-Objetiva”.

O objetivo dos concursos é a formação de cadastro reserva para 19 cargos do quadro geral de nível Superior (concurso 02/2021), 10 de níveis Fundamental, Médio e Técnico (concurso 03/2021) e 20 da área da Saúde (concurso 04/2021). Além das provas teórico-objetivas, alguns candidatos terão etapas extras, como prova discursiva, para a seleção de advogado, que também terá prova de títulos, assim como as seleções de analista administrativo, auditor fiscal de tributos e fiscal; prova prática, para operador de máquina e sepultador; e teste de aptidão física, para cargos da Guarda Municipal.

www.esteio.rs.gov.br Além do site da Fundatec, as informações e as movimentações da seleção devem ser acessadas pelo site da Prefeitura (), no menu “Cidadão”, “Concursos e Seleções”. O candidato é responsável por se manter atualizado a respeito das etapas do processo.

Concursos públicos 02/2021, 03/2021 e 04/2021

Local das provas teórico-objetivas: Unisinos (Avenida Unisinos, 950 – Bairro Cristo Rei – São Leopodo) - O candidato deverá consultar a sala de prova pelo site www.fundatec.org.br, através do link “Consulta da Data, Hora e Local da Prova Teórico-Objetiva”.

Data das provas teórico-objetivas: 20 de fevereiro

Horário das provas: Cargos de níveis superior, fundamental incompleto e alfabetizado, às 9h10min / Cargos de níveis médio e técnico, às 15h10min. Solicita-se chegar com uma hora de antecedência. Os portões serão fechados dez minutos antes do horário de início da prova