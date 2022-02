CVV de Santa Cruz do Sul recebe inscrições para novos voluntários

O Posto do Centro de Valorização da Vida (CVV) de Santa Cruz do Sul abriu inscrições para formação de novos voluntários. Ao todo serão 12 encontros online com início dia 20 de março 2022 com início às 18h30min e assim seguirá em todos domingos à noite. Após esta etapa, terá um estágio de três meses em que o candidato ficará atendendo no telefone 188 e após esta conclusão se definirá sua permanência ou não como voluntário do CVV.





Em Santa Cruz do Sul, a instituição funciona junto ao do Corpo de Bombeiros Militares. Este treinamento para atendimento no 188 nos proporciona um autoconhecimento, aprendemos a “escutar” o outro. A porta-voz do CVV em Santa Cruz, Naira Lisane Zanette explica que até a data do início do curso, será realizada a inscrição dos candidatos a voluntários. Naira destaca que a metodologia de trabalho é um dos pontos altos do curso, uma vez que a tarefa de acolhimento do CVV nos envolve com sentimentos delicados como o medo, a tristeza e a própria ansiedade, falta de vontade de viver entre outras. Então o voluntário tem a tarefa de estudar e saber acolher a quem procurar o CVV, afinal somos a " linha da vida.” de muitas pessoas.





“Todos os anos realizamos os cursos de formação para novos voluntários no CVV. Desde que iniciou a pandemia, estes encontros têm sido de forma online. Inclusive os atendimentos no CVV em todo território não pararam em todo este tempo. Estivemos à frente de nossa atividade pois era uma época atípica e as pessoas sentiam muito medo do desconhecido e permanecemos presentes para acolher, estender nossa mão e atenção através do telefone, e-mail, chat a quem precisasse durante 24h”, pontua a porta-voz do CVV Santa Cruz do Sul.





Requisitos para ser voluntário CVV





- Ter 18 anos completos;





- Ter acesso à Internet;





- Ter disponibilidade de 4 horas semanais e ter intuito de ajudar pessoas.





Como fazer a inscrição para o curso





- Recepção junto ao Corpo de Bombeiros em Santa Cruz do Sul (Rua Tenente Coronel Brito, 3 – Centro);









- Página do posto local no Facebook - CVV Santa Cruz do Sul;





Saiba mais





O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma franquia social e tem mais de 120 postos no Brasil. É uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como Utilidade Pública Federal desde 1973. Fundada em 1962, no estado de São Paulo, atua de forma voluntária, gratuita e sigilosa para quem procura um acolhimento. Nosso maior foco é a prevenção de suicídio, por isto dando ênfase à vida, acolhendo a quem nos procura. Somos um ombro amigo para quem precisa conversar.





O CVV atende por meio do telefone de utilidade pública 188 durante 24 horas, chat, e-mail(www.cvv.org.br).





Em Santa Cruz do Sul está atuando desde setembro de 2005, sendo a única mantenedora nos vales do Rio Pardo e Taquari. Estamos sempre em busca de mais voluntários para dar continuidade à tarefa de cuidar de vidas.





Como as ligações são gratuitas para quem liga, estas são pagas pelos próprios voluntários que contribuem para manter a instituição. Quem quiser cooperar com o CVV Santa Cruz, pode depositar nas contas da entidade. Sicredi, agência 0156, conta corrente 38.249-0; Caixa Econômica Federal: agência: 0500, conta 2684-0, operação 013. Os depósitos efetuados serão destinados para Associação Amigos da Vida – Santa Cruz do Sul. CNPJ: 07.708.503/0001-65.