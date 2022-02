Novo Hamburgo chama novos professores aprovados em concurso público

Desde esta segunda-feira (7) professores que passaram no concurso público do Edital 01/2019 estão sendo chamados pela Secretaria de Educação (Smed) para decidir em quais escolas trabalharão. Os concursados são chamados ao Centro Administrativo Leopoldo Petry de acordo com a classificação no edital, com os primeiros colocados tendo preferência pela escolha do local de trabalho. Todos os selecionados vão atuar na educação básica e nos anos iniciais do ensino fundamental, no lugar de professores aposentados e exonerados.

A professora Giseli de Souza Krummenauer, que vai trabalhar na EMEI A Bela Adormecida, conta que estava em outra cidade, mas quando soube da lista de selecionados logo voltou para Novo Hamburgo. “Eu estava bastante ansiosa para esse momento. Tinha expectativa para ir em quatro opções de escolas diferentes e consegui uma delas, então estou super feliz”, comemora.

“Nós estávamos ansiosos para chamar, pois o concursado se fixa na rede de escolas por mais anos, ele entra e fica”, conta a coordenadora do Setor de Gestão de Pessoas, Sinara Hilgert da Rosa, responsável pelo processo. Ela explica também que a demora se deve por conta da Lei Federal N° 173, de 2020, que impedia chamar concursados para novos cargos.

A titular da Smed, Maristela Guasselli, justifica que é um cargo novo pois, em 2019, se juntou os concursos para educação infantil e ensino fundamental em um único só, diminuindo também a carga horária semanal de 40 para 20 horas. “Nós enfrentamos problemas para alocar os professores no passado, por isso fizemos um concurso novo, de professor para educação básica”, explica. A partir de fevereiro, os professores já devem iniciar o trabalho nas escolas. “Hoje é um dia de comemoração para a rede de ensino”, complementa a secretária.