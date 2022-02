Prefeitura de Caxias do Sul amplia rede de drenagem nos bairros Castelo e São Cristóvão

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul deu início em janeiro à implantação de uma rede de drenagem com extensão de mais de 300 metros com vazão de 80cm em ruas dos bairros São Cristovão e Castelo. O objetivo é corrigir uma situação de retenção de fluxo que tem provocado acúmulos de água na pista da Rua Itapemerim, junto à BR-116, e a um grupo de residências localizadas na rodovia, atrás de um centro comercial.

A rede tem origem na Rua Inocente Bortolanza, no Bairro São Cristóvão, com extensão até a Guilherme Zaparolli, no Bairro Castelo. Nesta, próximo à escadaria de acesso à BR-116, foi construído um ponto de conexão para implantação do sistema de tubos. As obras estão em fase final de conclusão, faltando refazer conexões e a construção de uma caixa de inspeção na Rua Inocente Bortolanza.

A execução se deu após reuniões de intermediação com o auxílio da Secretaria do Urbanismo, resultando em um termo de ajuste e conduta entre moradores, empresário do centro comercial e Município. Por meio dele, a Secretaria de Obras recebeu os tubos em doação, cedidos pela empresa gestora do Centro Comercial Passeio Norte.