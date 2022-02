Prefeitura de Taquari fará a reforma da Praça da Bandeira

A administração municipal, através do Processo de Tomada de Preço, fará a contratação da empresa vencedora do processo licitatório pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra) para reforma e ampliação do pavilhão de esportes da Praça da Bandeira. O valor estimando do investimento é de R$ 406.025,46, sendo R$ 286.500,00 de emenda parlamentar e R$ 119.525,46 de recursos do município.

Os recursos para execução são provenientes do Ministério da Cidadania, através de indicação do deputado federal Pedro Westphalen. Dentro do projeto está previsto a construção de banheiros e espaço para prática esportiva, com quadras de vôlei e futsal.

“Essa parceria é muito importante para nós e a Praça da Bandeira merece esse cuidado. O nosso gabinete estará sempre de portas abertas para que, juntos, possamos trazer mais recursos para nosso município e assim realizarmos melhorias para nossa população”, afirmou o prefeito André Brito.

As propostas das empresas interessadas na obra devem ser entregues até o dia 15, às 9h, no Centro Administrativo.