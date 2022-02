Fecouva de Otávio Rocha tem início nesta sexta-feira

Com o tema ‘Traços e cores, um brinde sabores’, a 14ª Fecouva e 4ª Festa do Moranguinho de Otávio Rocha, distrito de Flores da Cunha, inicia nesta sexta-feira, dia 11. A abertura oficial será no sábado, dia 12, às 10h30min, reunindo autoridades e a comunidade.

No primeiro dia de Festa, quem sobe ao palco principal é o humorista Guri de Uruguaiana. A programação da Fecouva ainda terá shows com banda Rosas, Lucas e Felipe, Girotondo, Coral Vozes do Prado, Zo Scarpon, Tenor Giovanni Marquezeli, Radize D’Itália, Grupo Sanfonaço, Conjunto de Projeções Folclóricas Tio Xico e muito mais.

A gastronomia ganha destaque com almoços italianos e, claro, o menarosto, prato típico de Flores da Cunha. Dois desfiles de carros alegóricos ocorrerão aos domingos, dias 13 e 20, sempre às 15h. Missas, esporte e Jogos Coloniais, bem como a Abertura da Vindima, resgatam a tradição da Fecouva como uma festa comunitária de religiosidade e trabalho.

Algumas novidades estarão disponíveis, como cursos de degustação de vinhos e o vino-pong. O Parque de Exposições contará com os principais setores econômicos do munícipio, bem como artesanato e comércio. Aos sábados e domingos, o Parque de Exposições estará aberto a partir das 8h; e de segunda a sexta-feira, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

O trio formado pela rainha Marília Cagnin e as princesas Andressa Manosso e Giovana Andreazza estarão diariamente recepcionando o público. A 13ª Fecouva, em 2017, contou com 20 mil visitantes e teve o consumo e distribuição de 2,5 toneladas de uvas e morangos. No total, foram servidas mais de 3 mil refeições no salão paroquial e no Parque de Exposições.