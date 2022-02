Governo do Estado destina R$ 6 milhões para a recuperação de estradas no interior

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), investirá R$ 6 milhões para a contratação de horas-máquina em municípios do interior. Os serviços consistem na recuperação de estradas vicinais e no desassoreamento de rios, arroios e riachos. A iniciativa é um desdobramento do programa Avançar nas Obras e Habitação, anunciado no final de janeiro, no Palácio Piratini.

Serão contemplados 12 municípios com decreto de emergência reconhecido em decorrência da estiagem ou de eventos climáticos, como chuvas e enxurradas. Serão investidos R$ 500 mil para a realização dos serviços em cada município. O impacto será de 5,6 mil famílias beneficiadas com a recuperação de mais de 300 quilômetros de estradas vicinais.

O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, destacou que o trabalho intermediado pelo Departamento de Desenvolvimento Urbano da SOP (DDU) atende a pauta municipalista. “Estradas bem conservadas garantem segurança e comodidade à população. Além de estimular o desenvolvimento econômico e social, a iniciativa também promoverá o turismo local”, disse. Os municípios foram selecionados conforme critérios técnicos do governo do Estado, por meio da Defesa Civil e da SOP.

A ordem de início dos serviços (OIS) foi assinada nesta segunda-feira (7/2) pelo secretário Stédile e pelo diretor-presidente da empresa Mak Máquinas, Thiago Klaus. Também estava presente a diretora do DDU, Ana Paula Eid.

“Historicamente, os municípios do interior têm dificuldade de maquinário e de pessoal para a realização dos trabalhos. Os recursos chegam em excelente hora para facilitar o escoamento da produção e para qualificar a mobilidade”, disse o prefeito de Santa Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, resumindo o sentimento das autoridades presentes.

A empresa tem até cinco dias úteis para iniciar os trabalhos, com prazo de conclusão em 12 meses corridos. Os serviços serão supervisionados pelo DDU.

A assinatura também foi acompanhada, entre outros, pelos prefeitos Ernesto Boeira (São José dos Ausentes), Flori Werb (Itati) e Paulo José Silveira Corrêa (Glorinha); pelos vice-prefeitos Neromar Guimarães (São José do Norte), Sérgio Portela (Soledade), Marcelo Santos da Silva (Santo Antônio da Patrulha) e Rodrigo Alencar Bohn Glinke (Três Passos), além de secretários municipais.

Paralelamente à contratação de horas-máquina, o programa Avançar nas Obras e Habitação, do governo do Estado, também garantirá recursos para a renovação da frota de maquinários da SOP. Serão aplicados R$ 17 milhões para a compra de 20 novas escavadeiras hidráulicas.

RESUMO DAS AÇÕES

Município, trecho de estradas vicinais recuperadas e famílias beneficiadas:

• Bagé: 25 quilômetros / 1.019 famílias beneficiadas

• Bom Jesus: 29,4 quilômetros / 270 famílias

• Crissiumal: 20 km / 480 famílias

• Glorinha: 22 km / 119 famílias

• Itati: 13,8 km / 150 famílias

• Santana do Livramento: 36 km / 100 famílias

• Santo Antônio da Patrulha: 28,57 km / 1.200 famílias

• Santo Augusto: - / 150 famílias

• São José dos Ausentes: 26,7 km / 321 famílias

• São José do Norte: 26 km / 1.100 famílias

• Soledade: 35,3 km / 432 famílias

• Três Passos: 20,35 km / 300 famílias