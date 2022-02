São Leopoldo investe R$ 4,6 milhões em telas interativas para as escolas

Os estudantes das escolas municipais de São Leopoldo terão uma novidade tecnológica ao voltarem para sala de aula. Nesta segunda-feira (7), a Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo de modernização que prevê a instalação de telas interativas em todas as salas de aula do ensino fundamental, até 2024. Nesta etapa, ao menos uma sala por escola contará com a novidade. O investimento de R$ 32 mil por cada tela é oriundo de recursos do Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e FUNDEB, totalizando R$ 4,6 milhões.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Orestes, no bairro Santos Dumont, foi a primeira a receber os equipamentos. “Esta escola está localizada em uma das regiões que temos maior prioridade e atenção com o desenvolvimento de São Leopoldo. Muitas escolas privadas não tem a estrutura que temos aqui”, disse o prefeito Ary Vanazzi ao acompanhar a instalação do primeiro equipamento. “Hoje, se a educação se não se vincular à questão tecnológica ela não prepara pro futuro. Estamos inaugurando uma fase muito diferente na educação leopoldense, queremos dar um salto de qualidade”, afirmou.

Neste ano, as turmas de 4º e 8º serão as primeiras a utilizarem a nova ferramenta. “Até 2024 todas as escolas vão receber as telas, mas nesta primeira leva estamos distribuindo 74 aparelhos e mais 72 ao longo do período, totalizando 146 salas com lousas interativas em 2022”, explica o secretário Ricardo da Luz. De acordo com o secretário, as escolas foram preparadas para receber os equipamentos com segurança, através da modernização da central de alarme de todas as unidades escolares.

A diretora Lucila Pinheiro da Costa comemorou a chegada dos equipamentos. “Vai ser uma ferramenta de extrema importância pedagógica. Hoje tem uma nova geração que já nasce com a tecnologia. Além de representar um avanço tecnológico, é mais um recurso extremamente importante para escola” afirmou a diretora.

As telas interativas têm dois sistemas operacionais (Android e Windows) e podem ser compartilhadas com smartphone, chromebook ou notebook. O equipamento possibilita o uso de aplicativos educativos e permite ao professor o compartilhamento de conteúdo de aula numa nova experiência educacional que, aliada à tecnologia, ampliam as formas de aprendizagem.