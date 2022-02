Feira de Adoção de Animais em Gramado dá novo lar para 36 cães e gatos

Com o objetivo de incentivar a adoção de animais, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Saúde, realizou ao longo do mês de janeiro várias edições da Feira de Adoção de cães e gatos. Ao todo, já no primeiro mês do ano, 36 animais resgatados, sendo 18 cães e 18 gatos, ganharam novos lares e deixaram o Abrigo Municipal.

De acordo com a Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, dos cães adotados, nove são machos e nove são fêmeas. Já no caso dos gatos, dez são machos e oito são fêmeas. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Flávia Oliveira, “os animais filhotes terão direito a castração gratuita quando atingirem a idade mínima por volta dos seis meses”, disse.

Somente em janeiro a Secretaria da Saúde autorizou 130 castrações. Para os interessados em realizar o procedimento em seus pets é necessário comparecer no Centro Municipal de Saúde (Postão) de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no Setor da Vigilância em Saúde (segundo piso).

A Secretaria da Saúde também realiza o agendamento de interessados em conhecer o Abrigo Municipal, e fazer a adoção. Para isso, é necessário entrar em contato com a Vigilância em Saúde e agendar o dia e horário. Mais informações para adoções e castração através do telefone (54) 9 8402-0423.

Flávia destaca ainda a importância da comunidade na arrecadação de ração para os cães comunitários, casinhas, camas, coleiras, cobertas, além de apoio na divulgação das Feiras e no acolhimento dos animais, mesmo que de maneira provisória. “Toda ajuda será bem-vinda e com isso vamos encontrar novos lares para os animais”.

Nesta sexta-feira (11) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais será realizada pela Prefeitura. Desta vez na Agroserra Agropecuária, localizada na Av. 1º de Maio, número 2398, bairro Várzea Grande. A ação ocorre das 8h30 às 12h.