Novo Hamburgo busca parceiros para iniciação esportiva

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Novo Hamburgo teve seu Projeto de Iniciação Esportiva contemplada pelo Programa Pró-Esporte RS do governo do Estado no valor de R$ 48 mil. Com isso, a Smel está iniciando a fase de captação de recursos. Não há valor mínimo, e as empresas poderão deduzir o total repassado do ICMS. “Além disso, poderão vincular sua marca nesta iniciativa, que pretende atingir 600 crianças neste ano”, destaca Daniel Becker, titular da Smel.

Becker destaca que a proposta está sendo ampliada: de um projeto-piloto realizado ano passado na Escola Municipal Tancredo Neves, no bairro Canudos, está sendo expandido para três núcleos este ano. Além da Escola Tancredo Neves, inclui também a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do bairro Boa Saúde e o Ginásio Municipal Alberto Mosmann (ginásio da Fenac).

As empresas interessadas em participar podem contatar a Smel pelo telefone 3595-1121, às segundas-feiras, das 12 às 17 horas, de terças a quintas-feiras, das 9 às 17 horas, e às sextas-feiras, das 8 às 13 horas. Os recursos serão utilizados para compra de material esportivo, como bolas, redes, coletes etc.

Serão desenvolvidas as modalidades de vôlei, futsal, handebol e punhobol, sempre no contraturno escolar da criança e totalmente gratuitas. Os pais ou responsáveis podem inscrever seus filhos na Smel, no ginásio da Fenac ou pelo telefone 3595-1121 nos mesmos dias e horários.

O projeto é dividido em dois grupos: Iniciação Esportiva Fase 1, na qual crianças de 8 a 11 anos têm o primeiro contato com as mais diversas modalidades esportivas; e o de Iniciação Esportiva Fase 2, em que crianças de 12 a 14 anos trabalham as modalidades esportivas de maior preferência. No núcleo da Fenac, a atividade será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que prevê transporte e lanches para a criançada.