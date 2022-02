Parque da Expodireto Cotrijal recebe flores cultivadas pelo Viveiro de Cidadania de Passo Fundo

Os visitantes da Expodireto Cotrijal deste ano, que acontece de 7 a 11 de março, vão poder conferir de perto o trabalho realizado pelo Viveiro de Cidadania. Na semana passada o parque recebeu flores cultivadas pelo projeto. Elas foram plantadas pessoalmente por quatro colaboradores do Viveiro, que também são usuários da Assistência Social da APAE de Passo Fundo. As espécies escolhidas para a feira são tagetes amarelo e vermelho e vinca sortida e estão localizadas no canteiro de entrada do parque, onde ficam as grandes bandeiras, e em outros espaços de jardinagem.

Para o gerente da Expodireto Cotrijal 2022, Luciano Moraes, a ação é muito significativa. “Foi um passo importante para concretizarmos aquela semente que plantamos quando visitamos o viveiro em julho. Ela está germinando e vai se constituir em uma bela obra no dia 7 de março, quando abrirmos os portões da Expodireto para o público. Os canteiros estarão muito lindos e, com certeza, vão ser muito visitados”, destaca Moraes.

Já a coordenadora do programa Jovem Capaz da APAE, Fernanda Roman, ressalta a satisfação dos usuários em fazer parte da feira. “Acompanhamos o empenho deles na produção das mudas e eles estão felizes em compartilhar o que produziram. A ideia do projeto é justamente essa, a de promover o desenvolvimento pessoal e profissional, a autonomia e a autoconfiança deles”, frisa.

No Viveiro de Cidadania trabalham cerca de 40 auxiliares de produção, onde desenvolvem atividades práticas de semeadura, irrigação, poda e acondicionamento de plantas. Os usuários e colaboradores que participaram do plantio das flores são: Jocelir Backs, Rafael Moraes Batista, Mikael Rigon e Lázaro Silveira.