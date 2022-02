Hospital São José de Taquari realizou 29 procedimentos cirúrgicos em janeiro

O Hospital São José, de Taquari, retomou as cirurgias em 2022 no dia 11 de janeiro. Todos os procedimentos são realizadas com recursos da Prefeitura Municipal de Taquari.

Em janeiro foram feitas 23 cirurgias gerais e 6 de emergência, num total de 29 procedimentos. Durante o primeiro mês de 2022 também foram realizadas 297 tomografias e 129 ecografias.

O funcionamento do bloco cirúrgico do Hospital São José foi possível após uma obra de ampliação e modernização do espaço, finalizada em setembro de 2020. Foram investidos, R$ 939.796,21 na obra e R$ 98.265,00 no mobiliário, com recursos próprios do Município, ou seja, sem repasses do Estado ou União.

No ano de 2021, foram realizados cerca de 350 procedimentos cirúrgicos. Para o prefeito municipal de Taquari, André Brito, esse é o reflexo dos investimentos contínuos. "Temos trabalhando na capacitação e qualificação do atendimento do hospital. Nosso objetivo é qualificar ainda mais e nos tornar referência na região", disse.

Além da adequação do espaço do bloco cirúrgico do São José às normas atuais e a ampliação, foram feitas salas para exames de endoscopia, colonoscopia, traumatologia, urologia, vascular e cirurgia geral.