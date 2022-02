Rotatórias de Pelotas recebem iluminação em LED

Com investimento de R$ 242 mil, de recursos da linha Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Federal, a Prefeitura de Pelotas irá implantar iluminação em LED nas rotatórias das avenidas Adolfo Fetter, Ferreira Viana, Fernando Osório, Senador Salgado Filho, Domingos de Almeida e Francisco Caruccio. Na Fernando Osório, o sistema já foi concluído. Neste momento, o projeto é executado na ponte do Laranjal.

“Esta licitação é importantíssima, porque as rotatórias beneficiadas são correspondentes a cruzamentos perigosos da cidade. Uma iluminação adequada promove mais segurança para o trânsito. Principalmente à noite, ocorrem os maiores acidentes”, pontua o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

Na Fernando Osório, considerada principal via do bairro Três Vendas e acesso à cidade, foram instalados nove pontos com 27 luminárias de 180 watts em LED no total. Na Adolfo Fetter, acesso aos balneários do Laranjal e à Colônia de Pescadores Z3, o trabalho já se iniciou. A ponte é o primeiro local beneficiado e, depois, a instalação prosseguirá nas rotatórias, incluindo a avenida Ferreira Viana. Ao todo, 19 pontos, nas duas vias, receberão 57 luminárias.

A Senador Salgado Filho, no bairro Três Vendas, será beneficiada em três pontos, com nove luminárias. As avenidas Domingos de Almeida, no Areal, e Francisco Caruccio, nas Três Vendas, contarão com nove luminárias de LED, distribuídas em três locais. O contrato do novo sistema é executado pela empresa Eletrotec Sistemas de Energia Ltda.