Pelotas adquire novo caminhão para distribuição da merenda escolar

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, entregou, nesta segunda-feira (7), no Largo do Mercado Central, um caminhão frigorífico à Secretaria de Educação e Desporto (Smed), para transporte e distribuição de alimentos a 110 escolas da rede pública municipal e conveniadas. O investimento foi de R$ 244 mil, com recursos próprios, para aquisição do veículo que irá transportar alimentos que compõem os gêneros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), como carnes, laticínios, frutas e verduras.

"Pensar em alimentação escolar é pensar em educação e, para isso, é necessário investir sem medo em equipamentos que levarão alimento de qualidade para mais de 30 mil alunos", destacou a prefeita.

O veículo possui baú isotérmico misto, que permite o carregamento de alimentos congelados, resfriados ou, ainda, secos. Além disso, é equipado com direção hidráulica, ar-condicionado na cabine e capacidade para carregar, no mínimo, 3.300 quilos de alimentos. "Este modelo de caminhão frigorífico será fundamental para o incentivo na educação alimentar e nutricional de qualidade para os nossos alunos. A escola será um ambiente propício para se desenvolver hábitos saudáveis", afirmou a secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira.

A aquisição foi feita por adesão à ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Também acompanharam a entrega o vice-prefeito Idemar Barz, os vereadores Márcio Santos (PSDB) e Paulo Coitinho (Cidadania), a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Mônica Martins, a diretora executiva da Smed, Clotilde Victória, além da chefe de Gabinete da prefeita, Kelli Baum, e do secretário de Governo e Ações Estratégicas, Fábio Machado.