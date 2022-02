Prefeitura de São Leopoldo garante licença para retirar vegetação do canal do dique

Nesta segunda-feira (7) o titular da Secretaria Geral de Governo de São Leopoldo (SGG), Nelson Spolaor, o secretário de Obras e Viação (Semov), Geraldo Passos e o diretor de Controle de Cheias, Antônio Geske, realizaram uma vistoria à margem do Rio dos Sinos, para averiguar a situação e prospectar os trabalhos de melhoria e prevenção contra a cheia do rio especialmente no período chuvoso.

A partir da licença ambiental expedida pelas equipes técnicas, a Semov realizará a retirada da vegetação na margem do rio, que dificulta a passagem de água, ocasionando inundações e prejuízos aos moradores próximos. A primeira etapa terá início nos próximos dias e será feita no canal localizado entre a ponte Henrique Roessler e o final da rua da Praia. O documento libera a ação em 1,8 mil metros e as árvores da região estão mapeadas e quantificadas pela licença.

Para o secretário Nelson Spolaor, a retirada da vegetação garante a condição de melhor funcionamento para o sistema de contenção das cheias. “A manutenção permanente dos diques faz parte de um conjunto de ações estratégicas que visam qualificar e manter o complexo em funcionamento. Esse trabalho cabe ao Governo Federal, porém não há nenhum repasse de verba para esse trabalho. Por conta da importância da correta manutenção do sistema contra as cheias, a prefeitura vai realizar o serviço para a segurança da nossa população”, frisou.

O titular da Semov, Geraldo Passos, comentou sobre o trabalho a ser realizado. “A prefeitura está tomando essa iniciativa e a ideia é abrir e ampliar o canal para que nas cheias o rio tenha maior vazão, evitando o transbordamento do rio. A Semov vai entrar com máquinas limpando a área, conhecida como pulmão do rio. É uma obra de extrema importância para evitar uma possível tragédia”, disse.

Também acompanharam a vistoria, o chefe de gabinete da Semov, André Alves, e o diretor de Obras Estruturais, Engenheiro Paulo Kumer.