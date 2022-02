Biblioteca Pública de Lajeado fechará temporariamente para reorganizar acervo

A Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan, vinculada à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), estará fechada entre os dias 14 de fevereiro e 1º de março. O motivo é a reorganização e manutenção do acervo, que tem como objetivo melhorar o serviço. A biblioteca reabre para atendimento no dia 2 de março.

Durante este período, os livros não precisarão ser devolvidos e não haverá cobrança de multas. As devoluções serão prorrogadas para março de acordo com a data de empréstimo e as reservas de livros ficarão suspensas também neste período. Portanto, a orientação para quem deseja aproveitar o período de férias em fevereiro para estimular a leitura é buscar atendimento na Biblioteca até o dia 11 de fevereiro.

A Biblioteca Pública Municipal foi criada no dia 25 de janeiro de 1941, por meio do Decreto nº 218, pelo prefeito nomeado na época, João Frederico Schaan e por isso leva esta denominação. Durante os 81 anos de sua existência já foram catalogados em torno de 45.000 exemplares, dispostos em diversas áreas.

Além disso, o espaço ainda possui livros em braille, áudio-livros, periódicos, mapas, CDS e DVDs e o acervo do Jornal O Informativo do Vale.