Braskem amplia doação e entrega mais 1.531 cestas básicas em Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita

Diante do agravamento dos impactos da pandemia, a Braskem está ampliando a doação de cestas básicas em Triunfo, Nova Santa Rita e Montenegro. Na primeira semana de fevereiro, com apoio da Central Única das Favelas (Cufa), promoveu a entrega de 1.531 cestas básicas a comunidades carentes das zonas urbana e rural desses municípios. Apenas neste ano, já são aproximadamente de 2 mil cestas doadas, incluindo as entregas anteriores a trabalhadores de 15 cooperativas de reciclagem de Triunfo, Esteio, Porto Alegre, Nova Hartz, Igrejinha, Araricá e Dois Irmãos.

“A iniciativa faz parte do nosso propósito de melhorar a vida das pessoas e da nossa crença de que somando esforços conseguimos enfrentar os desafios ainda hoje impostos pela pandemia e colaborar para a inclusão social dessas comunidades”, afirma o gerente de Relações Institucionais da Braskem, Daniel Fleischer.

A nova rodada de doações incluiu a distribuição de 681 cestas básicas no Ginásio 5 de Maio, em Montenegro, na última terça-feira (01) e quinta-feira (03), numa ação que beneficiou 17 comunidades urbanas além de famílias de alunos de escolas de zonas rurais carentes. Em Triunfo, a entrega das 550 cestas básicas será realizada diretamente em mais de uma dezena de comunidades rurais; e, em Nova Santa Rita, as doações às famílias ocorrem na Associação Comunitária, no bairro Morretes.